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الأحد، 14-07-2024 10:30 م

حوارية تدعو إلى القول الحسن وإيجابية الطرح

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية أوقاف إربد الثانية في قاعة مسجد المختار ندوة حوارية ثقافية لمشرفي وطلاب المراكز الصيفية بعنوان: "وقولوا للناس حسنا"، تهدف لمناقشة أهمية التحدث بطريقة إيجابية وبناءة مع الناس و المجتمع.

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وأكد الدكتور محمد ربابعة من كلية الشريعة بجامعة اليرموك أهمية اللغة الإيجابية ودور اللطف والكلمة الطيبة في التواصل اليومي، وكيف يمكن أن يسهم ذلك في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين العلاقات بين الناس.


وبين الدكتور مؤيد مقدادي من كلية التربية وعلم النفس التربوي بجامعة اليرموك، تأثير الكلمات الإيجابية على الصحة النفسية والعاطفية للأفراد، لافتا إلى أن الأبحاث الحديثة تؤكد فوائد التعبير بلغة إيجابية في التقليل من التوتر والقلق وتعزيز الشعور بالرفاهية.


وقاد مساعد مدير الوعظ والإرشاد رئيس قسم التطرف والإرهاب في وزارة الأوقاف، الدكتور سلطان قرالة، نقاشا مفتوحا بين الحضور حول تطبيق مفهوم (قولوا للناس حسنا) في الحياة اليومية، وتم طرح أمثلة عملية عن كيفية استخدام اللغة الإيجابية في التعامل مع الأصدقاء والأسرة والزملاء في العمل.


وعرض الدكتور مصطفى حيادرة من قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة اليرموك، أهمية نشر ثقافة التواصل الإيجابي في المجتمع، داعيا إلى ضرورة تعزيز دور المؤسسات والجهات الحكومية في تبني هذا المفهوم وتشجيع المواطنين على ممارسته في حياتهم اليومية.

 




 

 


 

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