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الثلاثاء، 07-06-2022 07:04 م

حوارية تناقش تعزيز عادة القراءة لدى الاطفال

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 الوكيل الاخباري - ناقشت حوارية نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافي، مساء أمس الاثنين، بعنوان "تعزيز عادة القراءة لدى الأطفال واليافعين"، خطوات تعزيز عادة القراءة في حياة النشء، والسلوكيات التي ينبغي الانتباه لها من أجل ذلك.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المؤسسة، اليوم الثلاثاء، تطرقت الحوارية التي أدارها رئيس فريق خدمات القراء الإلكترونية في مكتبة شومان نزار الحمود، إلى الخطوات الواجب اتباعها من أجل جعل القراءة عادة يومية، وإسهامات الأسرة والمدرسة في هذا السياق.

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