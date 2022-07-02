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السبت، 02-07-2022 11:54 م

حوارية تناقش طرق التعامل مع مدمني المخدرات وأساليب التوعية

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الوكيل الاخباري - ناقشت جلسة حوارية أقيمت مساء اليوم السبت، في مقر هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابية لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، طرق التعامل مع مدمني المخدرات واستخدام استراتيجية الدعم والعلاج كبديل عن العقوبات.

وتحدث خلال الجلسة التي نظمها مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع ومؤسسة طموحات لتنمية القدرات بالتشارك مع الهيئة، مدير التحالف الوطني لمكافحة المخدرات اللواء المتقاعد طايل المجالي عن واقع المخدرات وسبل المكافحة وطرق الوقاية وتوفير الدعم والعلاج.

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