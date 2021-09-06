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الإثنين، 06-09-2021 05:57 م

حوارية تناقش قضايا التمويل ما بعد كورونا في الزرقاء

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الوكيل الاخباري - ناقشت جلسة حوارية، نظمتها شركتا "نمو الأردن" للاستثمارات و"غروفن مانيجرز"، اليوم الاثنين، بالتعاون مع غرفة صناعة الزرقاء، قضايا التمويل وخدمات الاستثمار ما بعد جائحة فيروس كورونا.

وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، إن الجائحة غيرت الخارطة الاقتصادية حول العالم وأحدثت اختلالات اقتصادية شملت معظم دول العالم بما فيها الاتحاد الأوروبي، مبينا أن قوة الاقتصاد تظهر من خلال حجم السيولة التي يمكن ضخها في السوق.

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