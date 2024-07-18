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الخميس، 18-07-2024 06:18 م

حوارية حول أمن البحر الأحمر في منتدى الفكر العربي

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الوكيل الإخباري - دعا السفير اليمني في الأردن الدكتور جلال إبراهيم فقيرة إلى العمل على استعادة فرص السلام الداخلي في بلاده ومنطقة البحر الأحمر.

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وأكد السفير فقيرة في ندوة حوارية بعنوان "أمن البحر الأحمر" عقدها منتدى الفكر العربي بالتعاون مع السفارة اليمنية مساء أمس الأربعاء في المنتدى بعمان أهمية دعم الحكومة اليمنية لتمكينها من تحقيق السلام المنشود.


وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية لمضيق باب المندب، مبينًا أنه يمثل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، ويصله بخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي، الأمر الذي يجعل منه حلقة مهمة في الملاحة العالمية.


ودعا إلى ضرورة الالتزام بعدد من المعايير القائمة على تحليل العلاقات بين الدول على ضوء الموقع الجغرافي للحفاظ على الأمن في البحر الأحمر، كتكريس مبدأ عروبة البحر الأحمر مؤكدا أهمية تعزيز التفاهمات بين الدول المطلة على البحر الأحمر.


وتحدث عن الترتيبات الأمنية الحالية المتعلقة بالبحر الأحمر وأهدافها، وقرارات مجلس الأمن الدولي المرتبطة بها، مشيرًا إلى عدد الإجراءات السياسية التي ينبغي اتباعها لتعزيز الأمن والاستقرار في البحر الأحمر.


وفي كلمته الافتتاحية قال الأمين العام للمنتدى الدكتور الصادق الفقيه: إن المخاوف الاستراتيجية المتعلقة بعدم الاستقرار الإقليمي العالمي دفعت الدول العربية إلى وضع البحر الأحمر تحت مظلة اختصاصها الأمني الإقليمي، مبينًا أن ضعف المشاركة الأمنية الأميركية في صراعات الشرق الأوسط أوجد حاجة عند هذه الدول إلى تنفيذ سياسات جديدة أكثر استقلالية، والسعي إلى تحسين الاستقرار الأمني.


وأضاف الفقيه أن الديناميكيات الإقليمية المتغيرة أدت إلى تعزيز المسؤوليات الأمنية والوطنية والإقليمية لدى مصر ودول الخليج والقرن الإفريقي، الأمر الذي أوجد تنوعًا في الشراكة الأمنية والاستثمار في القدرات البحرية.


وأكد أن الديناميكيات الجبوسياسية والجيواقتصادية لممر باب المندب مرتبطة بشكل وثيق بتعاون الدول المشاطئة له في القرن الإفريقي غربًا، وفي الشرق الأوسط والمحيط الهندي الأوسع شرقًا.


وفي ختام الندوة التي حضرها عدد من سفراء الدول العربية ومفكرون وباحثون وأكاديميون جرى نقاش موسع حول القضايا التي طُرحت.

 




 

 


 

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