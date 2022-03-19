حوارية حول إيجاد الحلول المناسبة للحد من البؤر البيئية بالطفيلة

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية البيئة في الطفيلة، اليوم السبت، حوارية بيئية ركزت على الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني للحد من البؤر البيئية المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة، وإيجاد الحلول المناسبة للحد من التلوث البيئي بأشكاله كافة، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات البيئية في المحافظة والإعلام والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.



وقدم المشاركون، خلال الحوارية، حزمة من المقترحات والتوصيات حيال المحافظة على البيئة وديمومة نظافة المواقع الحيوية السياحية والبيئية في الطفيلة.

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