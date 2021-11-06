حوارية حول الأوراق النقاشية الملكية بإربد

الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات لواء الطيبة غربي اربد ، اليوم السبت، جلسة حوارية حول الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور 20 مشاركة من أعضاء المركز.



وتناول المحاضر خالد العلاونة، أثر وأهمية الأوراق النقاشية لجلالة الملك، مبيناً أنها تشكل رؤية استراتيجية ومنهجا عاما للدولة الأردنية المعاصرة للمسير نحو بناء الديمقراطية المتجددة، وتطوير النظام الديمقراطي بشكل عام لخدمة جميع أطياف الشعب .

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