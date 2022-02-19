حوارية حول الانتخابات البلدية في الرصيفة

الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم السبت جلسة حوارية بعنوان "حوارية الانتخابات" في قاعة حزب الوسط الاسلامي في لواء الرصيفة بمناسبة قرب اجراء انتخابات المجالس البلدية واللامركزية شارك فيها عدد من المختصين والمهتمين بالشأن السياسي والعمل البلدي.



وتحدث رئيس المنتدى محمود الصالح في الجلسة التي أدارها الدكتور عدنان لطفي ومحمد حطاب، عن أهمية عقد مثل هذه الجلسات الحوارية بين المختصين والمواطن لتوضيح الامور المختصة بالانتخابات والاجابة على التساؤلات التي تدور في ذهنهم.

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