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الثلاثاء، 06-12-2022 11:30 م

حوارية حول التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة بالقطاع الخاص بإربد

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الوكيل الاخباري - نظمت جمعية النهضة للتحديات الحركية، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية عن التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة العاملات بالقطاع الخاص في محافظة إربد وذلك ضمن مشروع "بلا تمييز".

وقال رئيس جمعية النهضة للتحديات الحركية الدكتور صالح الشرفات ،إن الجلسة تهدف إلى تحديد ومعرفة العقبات والحواجز التي تتعرض وتؤثر على مشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة الحركية في بيئة العمل في مؤسسات القطاع الخاص في محافظة إربد ومعرفة أنواع التمييز المؤسسية والقانونية وطبيعة العقبات والحواجز التي تعترض حصولهن على عمل في القطاع الخاص وواقع العنف الذي يواجههن في بيئة العمل .

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