الثلاثاء 29-03-2022
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أوكرانيا.. انقطاع الاتصالات والإنترنت بسبب هجوم إلكتروني قوي

النفط ينخفض حوالي 7% عالميا

مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب

أجواء ربيعية معتدلة الحرارة اليوم

أردني يترأس أعلى لجنة استشارية للاتحاد الاسيوي للرجبي

ورشة حول الشفافية بالإدارة المحلية بإربد

الأردن يفوز باستضافة الاجتماع المقبل للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

وفد من وكالات الأنباء العربية يزور مواقع سياحية بعجلون

مدير الأمن العام يلتقي عدداً من كبار مسؤولي الشرطة البريطانية

الإثنين، 28-03-2022 08:04 م

حوارية حول الجرائم الالكترونية بالأغوار الشمالية

320221221547926790626


الوكيل الاخباري - نظمت مدرسة حليمة السعدية الثانوية في لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين، جلسة حوارية حول الجرائم الإلكترونية، بمشاركة جمع من طالبات ومعلمات المدرسة.

وتحدث الملازم فؤاد أبو دامس، من قسم الشرطة المجتمعية في شرطة غرب اربد، عن مخاطر عدم التعامل السليم مع الجرائم الإلكترونية، وتأثيرها السلبي على المجتمع المحلي والمشاكل التي يواجهها الأفراد أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

أردني يترأس أعلى لجنة استشارية للاتحاد الاسيوي للرجبي

i

ورشة حول الشفافية بالإدارة المحلية بإربد

w

الأردن يفوز باستضافة الاجتماع المقبل للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

ffff

وفد من وكالات الأنباء العربية يزور مواقع سياحية بعجلون

a

مدير الأمن العام يلتقي عدداً من كبار مسؤولي الشرطة البريطانية

aaaaa

الجامعة الهاشمية تطلق حملة توعوية بعنوان الأردن ضد السرطان

أخبار متعلقة
9

لجنة المرأة في نقابة الصحفيين تنظم فعالية بمناسبة يوم المرأة وعيد الأم

320226215328926091850

مدرسة حقلية للتصنيع الغذائي للسيدات بالكورة

www

وفاة النقيب عمر المصاروة في حادث مؤسف

M63A8882

إلغاء نظام التناوب في 62 مدرسة حكومية في جرش

320221492649169339169

الجمارك تحصل على المركز الأول في التحول إلى الحكومة الإلكترونية

2202224173319386739879

مكتب أوقاف الطيبة يحتفي بذكرى الإسراء والمعراج