حوارية حول الجرائم الالكترونية بالأغوار الشمالية

الوكيل الاخباري - نظمت مدرسة حليمة السعدية الثانوية في لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين، جلسة حوارية حول الجرائم الإلكترونية، بمشاركة جمع من طالبات ومعلمات المدرسة.



وتحدث الملازم فؤاد أبو دامس، من قسم الشرطة المجتمعية في شرطة غرب اربد، عن مخاطر عدم التعامل السليم مع الجرائم الإلكترونية، وتأثيرها السلبي على المجتمع المحلي والمشاكل التي يواجهها الأفراد أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية .

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