الأربعاء 11-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

القبض على المعتدي بالكتابة على الأعمدة والجدران في جرش

أنقرة تدعو لتحقيق شفاف في حادثة أبو عاقلة

زراعة إربد تدعو المواطنين لزراعة الحدائق المنزلية

حوارية حول الشباب والإعلام بمعان

البيت الأبيض يدين بشدة مقتل أبو عاقلة ويدعو لتحقيق شامل

افتتاح ملتقى صُناع الكرامة بلواء الكورة

التربية توقع اتفاقية تعاون في مجال تكنولوجيا التعليم والمعلومات

بيت عزاء في نقابة الصحفيين للصحفية شيرين أبو عاقلة

الملك يلتقي رئيسة مجلس النواب الأمريكي

الدفاع المدني ينقذ طفلة في العقبة

الأربعاء، 11-05-2022 09:29 م

حوارية حول الشباب والإعلام بمعان

420221204547118648519


الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب معان وبالتعاون مع مديرية ثقافة معان، وبدعم من برنامج "الشراكة من أجل الشباب"، اليوم الأربعاء في معان؛ جلسة حوارية تحت عنوان "الإعلام الشبابي مرآة الغد نحو الغد".

وشارك في الجلسة التي عقدت في مركز سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي؛ ممثلو وسائل الإعلام الرسمية والأهلية، ونشطاء المراكز والأندية الشبابية التابعة لمديرية شباب معان، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في محافظة معان.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520228105741796429975

القبض على المعتدي بالكتابة على الأعمدة والجدران في جرش

w

زراعة إربد تدعو المواطنين لزراعة الحدائق المنزلية

w

افتتاح ملتقى صُناع الكرامة بلواء الكورة

w

التربية توقع اتفاقية تعاون في مجال تكنولوجيا التعليم والمعلومات

520221020322660037237

بيت عزاء في نقابة الصحفيين للصحفية شيرين أبو عاقلة

1

الملك يلتقي رئيسة مجلس النواب الأمريكي

أخبار متعلقة
15780660_1292504517452406_457023696720231742_n

إطلاق دورات تدريبية في معان

420222805213844866993

شباب الكرك تطرح عددا من الأنشطة الشبابية

320226215328926091850

افتتاح معسكر بيئي زراعي في لواء الكورة

وزارة التربية والتعليم

معان : اختتام مسابقة العالِم الصغير

4202220104921823171585

الكرك : نشاط تطوعي بعنوان لنرفع علمنا في العالي

e

الدفاع المدني يقدم المساعدة لحافلة معتمرين