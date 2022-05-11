حوارية حول الشباب والإعلام بمعان

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب معان وبالتعاون مع مديرية ثقافة معان، وبدعم من برنامج "الشراكة من أجل الشباب"، اليوم الأربعاء في معان؛ جلسة حوارية تحت عنوان "الإعلام الشبابي مرآة الغد نحو الغد".



وشارك في الجلسة التي عقدت في مركز سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي؛ ممثلو وسائل الإعلام الرسمية والأهلية، ونشطاء المراكز والأندية الشبابية التابعة لمديرية شباب معان، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في محافظة معان.

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