حوارية حول تعزيز دور الإعلام في دعم حقوق الإنسان

الوكيل الاخباري - عقد معهد الإعلام الأردني ندوة حواريّة حول دور الإعلام في صياغة الخطاب العام الذي يعزز ويدعم ويتبنى سياسات حقوق الإنسان والمسائل ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.



وقال البروفيسور أنطوان مسرّة الذي استضافه المعهد، إن ثقافة حقوق الإنسان مهددة حالياً بسبب الاغتراب الثقافي والانحراف عن المفهوم التقليدي للديمقراطية، فضلاً عن الآثار المترتبة على التفسير المتنوع لمفهومها.

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