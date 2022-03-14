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الإثنين، 14-03-2022 03:13 م

حوارية حول وسائل التواصل والجرائم الإلكترونية في إربد

الجرائم-الإلكترونية


الوكيل الإخباري - نظم مركز شابات سهل حوران التابع لمديرية شباب إربد، اليوم، جلسة حوارية عن وسائل التواصل الاجتماعي والجرائم الالكترونية، وذلك بحضور 20 مشاركة من أعضاء المركز ضمن الفئة العمرية من 12- 17 عاما.

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خلال الجلسة استعرض الملازم ثاني أنور الحمزة، أهم واجبات جهاز الأمن العام وأهمية الشراكة بين مديريات الأمن العام ووزارة الشباب ومختلف الأجهزة الأمنية والمواطنين، ودورهم في المساعدة بحفظ الأمن والسلم المجتمعي.


كما تحدث الملازم أول فراس العتوم، عن مفهوم وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها الايجابي والسلبي على المجتمع، وكيفية التعامل مع جميع وسائل التواصل بشكل سليم، ومفهوم الجرائم الإلكترونية، وكيفية الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية سواء كانت قضايا تهديد أو ابتزاز، والاستخدام الصحيح للأجهزة الذكية بمختلف أنواعها.


من جهة اخرى، نظمت مبادرة "إربد تقرأ" في مكتبة بلدية إربد الكبرى والتي تعتبر من أقدم المكتبات في المملكة، اليوم، أولى ورش التدريب المتخصصة في مجال اللغة العربية، والتي تستمر شهرا.


وأشار رئيس المبادرة محمود علاونة إلى دعم المبادرة الكامل لكافة الأنشطة الشبابية والثقافية الإثرائية، مؤكدا ضرورة عقد هذه الأنشطة بشكل دوري، ما يعزز من مكانة مدينة إربد ثقافيا، وذلك في ضوء عمل الأنشطة الثقافية المستمرة بمناسبة اختيار إربد عاصمة للثقافة العربية للعام 2022.


وبين أن هذه الورش والتي تقدمها المدربة والأديبة روان القواسمة، ستركز على تفاصيل اللغة العربية بشكل شمولي، من نحو وصرف وبلاغة وإملاء، وتستهدف طلبة المدارس والجامعات والإعلاميين وجميع المواطنين المهتمين باللغة العربية، كما يتخللها نقاشات لغوية موسعة وتطبيقات عملية عما سيتم اكتسابه خلال هذه الورش.


 




 

 


 

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