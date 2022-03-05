حوارية عن الروائي غالب هلسا في الكرك

الوكيل الإخباري - نظمت جمعية السلم والتضامن الثقافية، بالتعاون مع مديرية ثقافة الكرك وفرع نقابة الصحفيين بالجنوب، أمس الجمعة، أمسية حوارية بعنوان "غالب هلسا: روائيا وناقدا".

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واستعرض المشاركون بالحوارية التي عقدت بمقر نقابة الصحفيين في الكرك، إنجازات الراحل هلسا في مجال الرواية والنقد، مشيرين إلى أنه كان مهموما بالواقع الاجتماعي والسياسي لوطنه العربي الكبير، وأنه وإن كان مرتحلا على الدوام بين الاقطار العربية، إلا أنه كرس جزءا كبيرا من رواياته للبيئة الأردنية المحلية وأعطاها مساحة واسعة فيها.



وأشار الباحث خالد برقان، إلى أن هلسا كان أحد رموز الرواية الاردنية والعربية، وشكل حالة متميزة في مسيرة الرواية العربية، علاوة على كونه ناقدا أدبيا فذا، ومطلعا على جميع أشكال الأدب العالمي وناقدا للأعمال الابداعية العالمية والعربية .



بدورها قالت مدير ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، إن تنظيم فعاليات حوارية عن ادباء وكتاب أردنيين قضية هامة خصوصا لتعريف الجيل الجديد بأبرز المبدعين الأردنيين الذين عاشوا فترة طويلة من حياتهم خارج الوطن.



وأشارت إلى أن الراحل هلسا شكل حالة وطنية مميزة على الصعيدين الروائي والنقدي، واعتبر من ابرز الروائيين والنقاد العرب وكان حاضرا في جميع المناسبات العربية في العراق ومصر ولبنان وسوريا وغيرها من الدول العربية.



بينما استعرض رئيس جمعية السلم والتضامن هشال العضايلة، مشاهد من حياة الراحل هلسا خصوصا مراحل تنقله بين العواصم العربية، وهي فترة شكلت هويته السياسية والفكرية والادبية بشكل عام، مشيرا إلى أنه كان من أبرز المترجمين العرب وله ترجمات عديدة.



