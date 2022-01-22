حوارية عن رؤية الشباب لمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية

الوكيل الاخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن، في عمان اليوم السبت، جلسة حوارية عن رؤية الشباب لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.



وأكد عضو لجنة تحديث المنظومة السياسية النائب السابق الدكتور مد الله الطراونة خلال الجلسة التي عقدت بالتعاون مع مركز الحياة راصد والمعهد الديمقراطي الوطني، أهمية دور الشباب في المرحلة المقبلة من عمر الدولة الأردنية، مشيرا إلى أنهم يحتاجون إلى من يدعمهم وشرح لهم كل جديد ليكونوا قادرين على تبني وجهة نظر سياسية خاصة بهم.

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