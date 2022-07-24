حوارية في إربد عن التربية الإعلامية الشبابية

الوكيل الاخباري - نفذ مركز شابات إربد النموذجي التابع لمديرية شباب إربد، بالتعاون مع مديرية الأمن العام/ قسم الإعلام والشرطة المجتمعية، اليوم الأحد، جلسة حوارية حول التربية الإعلامية الشبابية وأثرها على المجتمع، وذلك ضمن محور الشباب والأمن والسلم المجتمعي أحد محاور الإستراتيجية الوطنية للشباب.



وتحدث خلال الحوارية الملازم عمر الرجوب من إذاعة أمن أف أم حول مصطلح الإعلام وتأثيره على المجتمع، ودوره في التأثير على الشخصية التربوية، بالإضافة إلى طرق الترويج لفكرة معينة وتأثيرها على أفكار وذهن الشباب، وطرق إنجاح الرسالة الإعلامية وشروطها وسمات الإعلام الناجح والصفات الصحيحة.

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