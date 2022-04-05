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الثلاثاء، 05-04-2022 05:52 م

حوارية في الجامعة الأردنية حول المرأة والدبلوماسية

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الوكيل الاخباري - ناقشت سفيراتُ كل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا والسويد واليونان وإسبانيا لدى المملكة، اليوم الثلاثاء، طالباتِ كلية الأمير حسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية بالجامعة الأردنية، في الأدوار التي تؤديها المرأة على الصعيد السياسي والدبلوماسي، وذلك خلال ندوة حوارية بعنوان "المرأة والدبلوماسية".

واستضافت الندوةُ، التي نظّمتها الكلية اليوم، بالتعاون مع السفارة الفرنسية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة وفي إطار الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، سفيرةَ الأردن السابقة ومقرر لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأعيان الدكتورة علياء بوران.

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