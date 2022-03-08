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الثلاثاء، 08-03-2022 07:49 م

حوارية في الرمثا عن أهمية المشاركة بالانتخابات البلدية

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الوكيل الاخباري - نظمت الجمعية العربية للفكر والثقافة، اليوم الثلاثاء، حوارية عن المشاركة بالانتخابات البلدية ومجلس المحافظات بعنوان: "الانتخابات استحقاق دستوري وواجب وطني"، بحضور فعاليات شعبية ورسمية.

وقال رئيس الجمعية، الدكتور محمد جت، في الندوة التي عقدت بمقر فرع نقابة المهندسين بالرمثا، إن الأردنيين اليوم يقفون أمام مسؤولياتهم الوطنية للمشاركة في العملية السياسية، وصنع المستقبل عبر تغليب المصلحة العامة على المصالح الفردية، وممارسة الديموقراطية كفعل ملموس.

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