حوارية في الزرقاء حول نكبة فلسطين

الوكيل الإخباري- نظم نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء، مساء أمس جلسة حوارية بعنوان (من النكبة إلى طوفان الأقصى)، بحضور جمع من الكتاب والناشطين والمهتمين.

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وتحدث في الجلسة، أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني الدكتور سعيد ذياب عن التهجير القسري للفلسطينيين في عام 1948 عن أبرز المحطات البارزة في مسار القضية الفلسطينية، وأبعادها الإنسانية التي تجلت في التعاطف والمؤازرة العالمية وارتباطها بقضايا التحرر والإنسانية في كل مكان، داعيا إلى التركيز على النكبة من منظور اجتماعي وتاريخي لفهم الكوارث المتلاحقة التي حلت بالشعب الفلسطيني.



وأوضح أن ما يحدث في غزة يمثل امتدادا للنكبة والممارسات الاستعمارية ضد الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، لافتا إلى أن عمليات التهجير القسري والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين صار يرصدها ويوثقها الناس في جميع أنحاء العالم.



وفي ختام الجلسة التي أدارها عضو الهيئة الإدارية للنادي جمال أبو دية، دار حوار حول أهمية إعادة دراسة تداعيات النكبة ودورها في فهم المعاناة الفلسطينية، وإبراز مفهوم الاحتلال الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.