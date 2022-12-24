حوارية في الطفيلة بعنوان الاستثمار والبيئة وجهان لعملة واحدة

الوكيل الإخباري - نظمت هيئة "أجيال السلام"، اليوم السبت في قاعة مركز شابات الطفيلة، حوارية بعنوان "الاستثمار والبيئة وجهان لعملة واحدة"، وذلك ضمن برنامج "صون" للعمل المناخي والشبابي، وبالشراكة مع وزارة الشباب ومنصة "نحن"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

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ويبن منسق الهيئة في الطفيلة عامر النعانعة، أن هذه الحوارية جاءت بمشاركة شبابية وهيئات ومنظمات تعنى بالبيئة، وتستهدف رفع وعي الشباب المحلي بقضايا المناخ والبيئة المحلية والعالمية.



وفي الحوارية، استعرض مدير محمية ضانا للمحيط الحيوي المهندس عامر الرفوع، دور الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في إقامة محميات طبيعية أسهمت في المحافظة على المنظومة الطبيعية للحياة البرية، وما تتمتع به محمية ضانا من خصائص بيئية.