حوارية في الطفيلة حول تعدين خامات النحاس في ضانا

الوكيل الاخباري - اكد مختصون في مجالات التعدين والجيولوجيا والاقتصاد أن عوائد تعدين خامات النحاس في محمية ضانا بمحافظة الطفيلة والتي تقدر قيمتها بمليارات الدنانير ومن شأنها تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، والخروج من بوتقة عجز الميزانيات الذي يعانيه الأردن.



وقال هؤلاء في ندوة حوارية نظمها مجمع النقابات المهنية في الطفيلة اليوم السبت في محمية ضانا للمحيط الحيوي بعنوان "المعادن النفيسة في محمية ضانا "، ان مشروع تعدين النحاس في وادي المحاش ووادي الجارية وفينان بمساحة 60 كيلومترا مربعا سيوفر نحو ألف فرصة عمل .

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