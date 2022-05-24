حوارية في الطفيلة حول دور المرأة والإعلام

الوكيل الاخباري - نظمت وحدة تمكين المرأة في بلدية الطفيلة الكبرى، بالتعاون مع فرع تجمع لجان المرأة الوطني الأردني في الطفيلة، ندوة حوارية بعنوان " المرأة ما بين العطاء والتضحية ودورها في الإعلام "، بمشاركة مجموعة من الناشطات في العمل التطوعي والاجتماعي.



واستعرضت الندوة التي عقدت اليوم الثلاثاء في قاعة تجمع لجان المرأة، دور الصحفية شيرين أبو عاقلة كنموذج للصحفيات اللواتي قدمن التضحية والفداء من أجل فلسطين، ونقل الأحداث، حتى قضت في سبيل القدس على أيدي الاحتلال أثناء أداء رسالتها في فلسطين.

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