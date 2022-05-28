حوارية في جرش بعنوان الاستقلال تاريخ وحضارة

الوكيل الاخباري - نظم اتحاد الجمعيات الخيرية اليوم السبت جلسة حوارية بعنوان "الاستقلال تاريخ وحضارة" بالتعاون مع شباب كلنا الأردن. وقال رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية زيد الزبون إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب كل الأردنيين، تؤكد دور القيادة الهاشمية الحكيمة في تقدم وازدهار الوطن وحمايته من كل الأخطار المحدقة.



بدورها، قالت مديرة مديرية التنمية الاجتماعية في جرش بثينة العجلوني إن الأردنيين يعيشون الفرحة بعيد الاستقلال الذي شكل منعطفا مهما في تقدم وازدهار وطننا الحبيب في ظل قيادته الهاشمية.

اضافة اعلان