حوارية في جرش حول خطة تحديث القطاع العام

الوكيل الاخباري - نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الاثنين، في جامعة جرش، حوارية حول خطة تحديث القطاع العام، ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها المجلس في المحافظات.



وقال رئيس المجلس، موسى اشتيوي، خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء السابقين والأكاديميين من جامعه جرش و الطلاب، إن برنامج الحوار الوطني حول خارطة تحديث القطاع العام يهدف إلى تعميق الفهم لدى الأطراف ذات العلاقة بخطة التحديث والتوعية بمكوناتها، وإعطاء الفرصة لذوي العلاقة (الشركاء الاجتماعيين) بالتعبير عن آرائهم حول الخطة أو العناصر ذات الاهتمام.

اضافة اعلان