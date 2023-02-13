حوارية في جرش حول مشاركة الشباب والمرأة في الحياة الحزبية

الوكيل الاخباري - نظم مركز زها الثقافي، بالتعاون مع منتدى السياسات العامة في نادي جرش الرياضي، اليوم الاثنين، جلسة حوارية عن أهمية مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والحزبية.



وأكد العين خالد البكار، خلال الجلسة، أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية لإنشاء جيل قادر على صنع القرارات، مشيرا إلى أننا أمام فرصة تاريخية لتطوير منظومة العمل السياسي القائمة على الحزبية البرامجية والتعددية المرتكزة على تكتلات تشكل قوام مجالس النواب المقبلة.

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