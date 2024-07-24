حوارية في دير علا حول تحديث المنظومة السياسية

الوكيل الإخباري - عقدت لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول الرؤية الملكية في التحديث السياسي، بقاعة بلدية معدي الجديدة في لواء دير علا.

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وقال رئيس اللجنة العين الدكتور أحمد علي العبادي، إن التوجيهات الملكية تدعو لتعزيز وتمكين الأحزاب الوطنية البرامجية، والتي تنطلق عبر قواعد شعبية تقدم المصلحة العامة على المنفعة الذاتية وأن تلتزم بقضايا الوطن وحاجات المواطن وتطلعاته.



واستعرض العبادي، بحضور رئيس بلدية معدي الجديدة، فيصل النعيمات، مراحل تطور الحياة السياسية ومشاركة المرأة فيها وتاريخ الانتخابات النيابية وقوانين الانتخاب في المملكة منذ تأسيسها، إضافة إلى تقديم شرح مفصل حول الأنظمة الانتخابية.



وأكد أهمية انخراط الشباب والمرأة وكافة مكونات المجتمع بالأحزاب في ظل تخصيص 41 مقعدا للقائمة الحزبية العامة في الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرا إلى أن المملكة تسير باتجاه برلمان حزبي برامجي.



ودعا إلى الانتساب للأحزاب، خاصة أن القانون يمنع التعرض لأي شخص بسبب انتمائه الحزبي وان المدخل للعمل السياسي والبرلماني هو الأحزاب التي تعمل وفق أحكام الدستور والتشريعات النافذة في المملكة.



وتناولت الحوارية قضايا تتعلق بمشاركة الشباب في الحياة الحزبية، وأهمية تفعيل دورهم الحقيقي في المجتمع، والعمل على التوعية والتثقيف السياسي والحزبي لكافة أبناء المجتمع وللشباب والمرأة خصوصا.