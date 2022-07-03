حوارية في عجلون تناقش مخرجات تحديث المنظومة السياسية

الوكيل الاخباري - نظم الحزب الديموقراطي الاجتماعي الأردني، اليوم الأحد في معسكر مديرية شباب عجلون، جلسة حوارية ناقشت مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتفعيل دور الأحزاب في المجتمع.



وقال الأمين العام للحزب العين جميل النمري، إن الهدف من اللقاء التعريف بأهمية الأحزاب والنهوض بدورها، وإشراك النساء والشباب في العمل الحزبي، وترجمة الرؤى والأوراق الملكية التي تدعو إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية بالحياة العامة للوصول إلى حكومات برلمانية ما يتطلب من الجميع خلال المرحلة المقبلة العمل بروح الفريق الواحد.

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