الأربعاء 13-10-2021
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الأربعاء، 13-10-2021 07:51 م

حوارية في لواء الحسا حول تحديات عملية التعلم

التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - ركزت ندوة حوارية أقيمت في قاعة بلدية الحسا بمشاركة الهيئة التدريسية لمدرسة الحسا الأساسية للبنين، على إبراز جملة من التحديات التي تواجه المعلمين في المدرسة وتعيق نجاح عملية التعلم وحزمة الحلول لتحسين الواقع التعليمي.

وقالت رئيسة الاتحاد النسائي في الطفيلة الدكتورة حنان الخريسات، أن الندوة الحوارية جاءت ضمن عدة جلسات لمشروع تعزيز التعليم الشامل في المجتمعات المضيفة في الأردن من خلال عمليات المسائلة الاجتماعية التعاونية.

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