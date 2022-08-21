حوارية في معان حول العنف ضد المرأة

الوكيل الاخباري - أقامت المنظمة الإيطالية (إنترسوس)، اليوم الأحد، بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة للتنمية في معان ورشة توعوية حول مفهوم العنف ضد المرأة، وأشكاله وسبل الوقاية منه؛ بهدف رفع الوعي بقضايا الحماية والرعاية.



وتناولت الورشة التي حضرها عدد من النساء، محاور عدة أبرزها، التعريف بمفهوم العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتغيرات الاجتماعية والثقافية التي طرأت على واقع المرأة في الأردن خلال العقدين الماضيين، وأشكال العنف ضد المرأة، بما فيه العنف الجسدي والنفسي والاستغلال الجنسي.

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