حوارية للتعريف بقانون الإعسار بغرفة تجارة الزرقاء

الوكيل الاخباري - عقدت غرفة تجارة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية بالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات حول قانون الإعسار.



وشارك في الجلسة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الدكتور وائل العرموطي ورئيس الغرفة حسين شريم ونائب الرئيس عماد أبو البندورة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري ومدير عام الغرفة لارا الشيشاني ومدير مكتب دائرة مراقبة الشركات فرع الزرقاء هيثم الشمايلة.

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