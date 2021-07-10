حوارية لمناقشة الفرص المتاحة للشركات الاردنية في السوق العراقية

الوكيل الاخباري -

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ناقشت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، خلال ندوة حوارية عبر تقنية الاتصال، الفرص المتاحة والتسهيلات للشركات الاردنية في السوق العراقية.وأشاد رئيس هيئة المديرين في الجمعية الدكتور بشار حوامدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها السفارة الأردنيّة في العراق من حيث تسليط الضوء على الفرص الاستثماريّة للشركات الأردنية وكيفية الاستفادة منها، وبالمقابل ترويج الفرص الاستثماريّة الأردنيّة للشركات العراقيّة.وقال السفير الاردني في العراق منتصر العقلة في بيان صحفي، ان الحكومة العراقية لا توفر جهدا في التحول الى الاقتصاد الرقمي، مشددا على ان هنالك فرصا واعدة للشركات الأردنية للعمل بالعراق، مضيفا ان الشركات الأردنية الأكثر قبولا في العراق، داعيا الى استغلال هذه الميزة.