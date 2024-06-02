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الأحد، 02-06-2024 03:58 م

حوافز تشجيعية تستهدف إحالة 11 ألف موظف للتقاعد في أمانة عمان

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الوكيل الاخباري- أطلقت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، خطة التطوير الإداري والمالي، وذلك بهدف تحقيق الرشاقة المؤسسية ورفع كفاءة الموظفين وبناء قدراتهم، وتوجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الرأسمالية وتقليل الإنفاق الجاري.اضافة اعلان


وتشمل أهداف الخطة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين الخدمات في المدينة، ومراجعة العمليات والتشريعات لبناء هيكل تنظيمي رشيق ومرن، حيث من المقرر اعتماد خطة تطوير إداري ومالي لعشر سنوات، مع إقرار موازنة العام 2025.

وتبدأ المرحلة الأولى من الخطة مباشرة كمرحلة تحضيرية للمراحل اللاحقة، وتستهدف 4460 موظفاً بحصولهم على التقاعد مع حوافز تشجيعية ، بينما تستهدف المرحلة التالية 7000 موظف خلال عشر سنوات.

وتسعى الخطة لتوظيف التكنولوجيا بكفاءة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمدينة.

وتهدف الأمانة إلى تحديث رؤيتها على مستوى التخطيط والتنظيم والرقابة وإنشاء البنية التحتية والتطوير المستمر.

 




 

 


 

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