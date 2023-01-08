حوافز مالية تصل إلى 75% وترقية معلمين من مختلف الفئات - اسماء

الوكيل الإخباري - قررت لجنة الترقية المركزية لرتب المعلمين في جلستها رقم (۲۰۲۲/٤) ترقية المذكورين في الكشف المرفق إلى رتبة معلم أول / إداري تربوي أول ومنحهم حافزا ماليا مقداره ( ٥٠%) من الراتب الأساسي من تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ .



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اسماء رتبة معلم أول / إداري تربوي أول انقر: هنا



كما قررت ترقية المذكورين في الكشف المرفق إلى رتبة معلم خبير / إداري تربوي خبير ومنحهم حافزًا ماليا مقداره (٦٥%) من الراتب الأساسي من تاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ .

اسماء معلم خبير / إداري تربوي خبير انقر : هنا



كما قررت ترقية المذكورين في الكشف المرفق إلى رتبة معلم قائد / إداري تربوي قائد ومنحهم حافزاً ماليا مقداره (٧٥%) من الراتب الأساسي من تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١.

اسماء معلم قائد / إداري تربوي قائد انقر : هنا





وقررت ترقية المذكورين في الكشف المرفق إلى رتبة معلم / مساند تربوي ومنحهم حافزا ماليا مقداره (٤٠%) من الراتب الأساسي من تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١.

اسماء معلم / مساند تربوي أنقر: هنا



وقررت ترقية المذكورين في الكشف المرفق إلى رتبة معلم مساعد / إداري تربوي مساعد ومنحهم حافزًا ماليا مقداره ٣٥%) من الراتب الأساسي من تاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۳۱.

اسماء رتبة معلم مساعد / إداري تربوي مساعد انقر: هنا