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الأحد، 08-01-2023 12:28 م

حوافز مالية تصل إلى 75% وترقية معلمين من مختلف الفئات - اسماء

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الوكيل الإخباري - قررت لجنة الترقية المركزية لرتب المعلمين في جلستها رقم (۲۰۲۲/٤) ترقية المذكورين في الكشف المرفق إلى رتبة معلم أول / إداري تربوي أول ومنحهم حافزا ماليا مقداره ( ٥٠%) من الراتب الأساسي من تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

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اسماء رتبة معلم أول / إداري تربوي أول انقر: هنا 

كما قررت ترقية المذكورين في الكشف المرفق إلى رتبة معلم خبير / إداري تربوي خبير ومنحهم حافزًا ماليا مقداره (٦٥%) من الراتب الأساسي من تاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ .
اسماء معلم خبير / إداري تربوي خبير انقر : هنا 

كما قررت ترقية المذكورين في الكشف المرفق إلى رتبة معلم قائد / إداري تربوي قائد ومنحهم حافزاً ماليا مقداره (٧٥%) من الراتب الأساسي من تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١.
اسماء معلم قائد / إداري تربوي قائد انقر : هنا


وقررت ترقية المذكورين في الكشف المرفق إلى رتبة معلم / مساند تربوي ومنحهم حافزا ماليا مقداره (٤٠%) من الراتب الأساسي من تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١.
اسماء معلم / مساند تربوي أنقر: هنا

وقررت ترقية المذكورين في الكشف المرفق إلى رتبة معلم مساعد / إداري تربوي مساعد ومنحهم حافزًا ماليا مقداره ٣٥%) من الراتب الأساسي من تاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۳۱.
اسماء رتبة معلم مساعد / إداري تربوي مساعد انقر: هنا

 




 

 


 

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