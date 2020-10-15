حوافز مالية لأعضاء الهيئة التدريسية تشمل هذه الفئة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية عبد الله الزعبي، اليوم الخميس، إن مجالس الحاكمية أقرت تعليمات حوافز النشر عن الأبحاث المنشورة في المجلات العالمية المصنفة على قاعدة البيانات سكوبس.

اضافة اعلان



وقال الزعبي إن الحوافز المالية عن البحث المنشور في مجلة علمية مصنفة على قاعدة البيانات سكوبس (Scopus) من فئة (Q1) هي 500 دينار للباحث المنفرد، و700 دينار، للبحث في حال وجود أكثر من باحث مشارك، أما الحوافز المالية عن البحث المنشور في مجلة علمية مصنفة على قاعدة البيانات سكوبس (Scopus) من فئة (Q2) فهي (400) دينار للباحث المنفرد، و(600) دينار للبحث في حال وجود أكثر من باحث مشارك.



ودعا الزعبي أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين في الجامعة إلى زيادة اهتمامهم في البحث العلمي التطبيقي الأمر الذي سينعكس عليهم وعلى الجامعة والوطن بالفائدة المرجوة، حيث يعد البحث العلمي الركيزة الأساسية في تقدم الدول واقتصادياتها وجامعاتها نحو مراكز عالمية مرموقة، كما أكد على أن مثل هذه الإجراءات ستحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.





