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الخميس، 22-10-2020 09:44 ص

حوسبة فحوصات كورونا بالأردن

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الوكيل الإخباري- أكدت مدير التحول الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة فاطمة حماد، إن الهدف الأساسي من حوسبة فحوصات فيروس كورونا، هو سرعة اخبار المواطنين بنتائج فحوصاتهم، وذلك حتى يتمكنوا من عزل انفسهم في الوقت المناسب وتجنب الاختلاط.

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وبينت حماد، اليوم الخميس، أن النتيجة سيرافقها رسالة توعية تطلب من المصاب عزل نفسه واتباع ارشادات العزل المنزلي والاتصال مع أرقام وزارة الصحة في حال احتاج المساعدة.


وأشارت إلى أن الوزارة بدأت بإرسال رسائل نصية "اس ام اس" للمواطنين ليتم ابلاغهم بنتيجة فحص كورونا "سلبية كانت او إيجابية" بطريقة اتوماتيكية.

 

"طريقة اتمتة العينة بدءا من اخذ العينة وحتى ارسال النتيجة من خلال مدخل البيانات الخاص والذي يرافق فريق التقصي ووضع "لاصق باركود" على العينة بحيث يتم إدخال الاسم والرقم الوطني وَالعمر ورقم الهاتف والعنوان، وعند ارسال العينات يقوم المختبر المركزي فقط بتعبئة النتيجة ويتم ارسالها اتوماتيكيا الى المواطنين"، وفق حماد.


وقالت حماد، إن النظام المحوسب يشمل جميع المختبرات في القطاعات كافة بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة لجميع الفحوصات التي تجرى في كل المختبرات الحكومية والجامعة والعسكرية والقطاع الخاص.



 




 

 


 

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