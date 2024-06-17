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الإثنين، 17-06-2024 10:54 م

خارجية النواب تثمن جهود السلطات السعودية والخارجية بمتابعة أوضاع الحجاج

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الوكيل الإخباري- ثمنت لجنة الشؤون الخارجية النيابية جهود السلطات في المملكة العربية السعودية، ووزارة الخارجية الأردنية للمتابعة الحثيثة لأوضاع الحجاج الأردنيين.اضافة اعلان


وقالت اللجنة على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، إنها تابعت التطورات والإجراءات التي اتخذها الأردن من خلال وزارة الخارجية والجهات المعنية في السعودية لتسهيل عملية الحج وإجراءات السلامة العامة.

وأشاد حينا بدور غرفة العمليات القنصلية في وزارة الخارجية الأردنية، مشيدا بجهود جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية الأردنية.

وعبر عن أسفه من وقوع عدد من الوفيات بين صفوف الحجاج الأردنيين لهذا الموسم، مقدما التعازي لذويهم.

وأكد حينا، أنه تم التواصل مع غرف العمليات لدى السلطات السعودية للوقوف على الإجراءات المتخذة في البحث عن الحجاج الأردنيين المفقودين ومتابعة نقل جثامين الوفيات .

 




 

 


 

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