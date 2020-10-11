خبراء : الحظر الشامل لمدة اسبوعين سيقلل عدد اصابات كورونا في المملكة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - أجمع عدد من أهل الخبرة والاختصاص بما يخص علم الوباء والفيروسات بأن فيروس كورونا انتشر في الاونة الاخيرة في المملكة بشكل كبير مما انعكس على الزيادة الحاصلة في عدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا .

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الدكتور نذير عبيدات الناطق باسم لجنة الاوبئة قال تعليقاً على الحظر الشامل وزيادة عدد الاصابات إن هناك زيادة واضحة في عدد حالات الإصابة محليا بالرغم من أن الأيام الثلاث الماضية لم يكن هنالك زيادة ملحوظة في عدد الإصابات.

من جانبه قال الدكتور وائل الهياجنة عضو لجنة الاوبئة إن هناك تضاعفا في عدد اصابات كورونا مؤخراً معتبرا أن الخطورة الحالية تتمثل في تضاعف أعداد الوفيات بفيروس كورونا مؤكدا ان الوضع الوبائي بحاجة لعشرة أيام إلى أسبوعين من الحظر حتى تتم السيطرة على عدد الاصابات .

من جانبه قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن الوضع الوبائي والزيادة في عدد الاصابات بكورونا تحتاج شهرا كاملا لكسر المنحنى الوبائي والوصول إلى 600 إصابة يوميا .

وعلى صعيد متصل توقع اخصائي الالتهابات الميكروبية والامراض المعدية الدكتور منتصر البلبيسي وصول حالات الإصابة بكورونا في المملكة الأسبوع القادم إلى 1800 - 2000 حالة.



وفي ظل كل هذه الاستنتاجات يراقب المواطنون القرار الحكومي القادم بعد انتهاء فترة الحظر الشامل الممتدة على مدى يومين خاصة ان عدد اصابات كورونا لم يتغير عن باقي الايام في الوقت الذي اشارت فيه الحكومة المستقيلة بان الحظر الشامل لمدة اسبوعين ليس مطروحا في الوقت الرهن .



