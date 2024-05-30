خبراء الضريبة: غرامات تصل إلى 500 دينار والحبس في حال التكرار بحق المنشآت غير المسجلة بنظام الفوترة

الوكيل الإخباري

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- كشف رئيس جمعية خبراء الضريبة إبراهيم حرب أنه سيتم فرض غرامة مالية تقدر بـ500 دينار على الشركات والمنشآت الملزمة بالتسجيل على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني اعتبارا من 1 حزيران المقبل.وقال حرب لـ"الوكيل الإخباري"، إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منحت الشركات والمنشآت مهلة حتى نهاية أيار الحالي للتسجيل على نظام الفوترة الوطني علما بأن التسجيل متاح وعلى مدار الساعة.وأضاف أن القانون يعاقب الشركات والمنشآت التي لم تسجل على النظام ولم تصدر فاتورة أصولية بغرامة 500 دينار وفي حال التكرار قد لا ينتهي الأمر بالمخالفة المذكورة إذ أنه يمكن اعتبارها من ضمن مخالفات التهرب الضريبي والتي وردت بقانون ضريبة الدخل المعدل حيث يغرم القانون بواقع مثلي الضريبة في حال الامتناع عن إصدار فاتورة أصولية وقد تصل للحبس في حال التكرار.وأشار حرب إلى أن هناك جهات غير ملزمة بإصدار الفاتورة وهي المنشآت والأعمال المرخصة التي تقل مبيعات أي منها السنوية عن 75 ألف دينار مثل البقالات (ميني ماركت، أو سوبر ماركت، أو دكان)، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية، محلات بيع الخضار والفواكه، محلات بيع الأدوات المنزلية، المخابز، المطاعم الشعبية، الأعمال المنزلية، محلات بيع الألبان، محلات بيع أدوات الخياطة، الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن 30 ألف دينار، وكذلك المخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن 150 ألف دينار، وبخلاف هؤلاء الجميع ملزم بما فيها الجمعيات والمؤسسات المسجلة في المناطق الحرة والعقبة الاقتصادية وأي شركة أو مؤسسة قائمة حسب سجلات وزارة الصناعة والتجارة، وأي شخص يقدم خدمات مهما بلغت قيمتها وكذلك على من لديه دخل من الإيجارات.وتابع أن هناك إقبال كبير من قبل الشركات والمنشآت بالتسجيل على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وذلك في ظل تسهيل النظام لعملية إصدار الفواتير والعمليات الحسابية بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفين ودعا إلى الاستفادة من المهلة القانونية التي تنتهي مساء الغد.