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الأحد، 12-09-2021 06:41 م

خبراء ومختصون يناقشون مشروع تطوير سياسات التعليم المدرسي

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الوكيل الاخباري - أجمع مختصون وخبراء تربويون، على أهمية تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في صنع القرارات والسياسات بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني لغايات تحقيق النمو والتطور في التعليم المدرسي.

وأكدوا، خلال جلسة حوارية نظمتها مؤسسة "فواصل" لتنمية المجتمع المدني ومنظمة "شركاء الأردن" بالتعاون مع وزارة التربية، ضرورة الاستمرار في العمل على اعتماد رياض الأطفال وتصنيفها، وآلية المساءلة والمتابعة للاعتمادية وتحقيق المعايير، إضافة الى أهمية مراعاة النوع الاجتماعي ومعالجة الفروقات بين الجنسين.

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