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الثلاثاء، 16-07-2024 11:38 ص

خبراء يقدرون كمية الكعكة الصفراء بـ 41 ألف طن وسط الأردن

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 الوكيل الاخباري - يقدر خبراء كميات اليورانيوم في منطقة وسط الأردن بحوالي 41 ألف طن من الكعكة الصفراء، بحسب مفوض مفاعلات الطاقة النووية في هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد الخصاونة.

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جاء ذلك خلال محاضرة متخصصة عقدتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالشراكة مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية، للحديث عن مفاعلات الطاقة النووية وأثرها الإيجابي في معالجة التحديات التي تواجه قطاعي الطاقة والمياه في الأردن.


وقال الخصاونة، بأنه يمكن توظيف هذه الكميات كمصدر ووقود أساسي لمفاعلات الطاقة النووية في الأردن، موضحا أن شركة تعدين اليورانيوم الأردنية تتولى إدارة مشروع اليورانيوم في وسط الأردن وتعمل على استكشاف وتطوير المعالجة المثلى لخام اليورانيوم.

 

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