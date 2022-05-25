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الأربعاء، 25-05-2022 08:33 م

خبراء يناقشون وضع حلول للتغير المناخي ضمن المنتدى العالمي للأرض

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الوكيل الاخباري - ناقش خبراء في جلسة اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات المنتدى العالمي للأرض، الذي انطلقت أعماله الاثنين الماضي في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت بعنوان "نحو حلول لأزمات التغير المناخي"، وضع حلول ومقترحات لمواجهة أزمة التغير المناخي.

وقال مسؤول رسم السياسات من مكتب وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة كريس بينروز، إن التعهد بالتمويل الجماعي سيساعد على تسليط الضوء على حقوق ملكية الأرض وحشد الموارد من الدول المانحة الأخرى لحل أزمة المناخ، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي يتم توجيه أقل من 1 بالمئة من التمويل المخصص لقضية المناخ للعمل مع المجتمعات المحلية.

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