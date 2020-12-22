خبر حكومي سار حول صرف المساعدات المالية للمواطنين

الوكيل الاخباري -

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رجح وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح ان يتم البدء بصرف مخصصات المستحقين من برنامجي " تكافل 3 ودعم المياومة " التي اطلقته الحكومة مؤخرا في شهر شباط من العام القادم وسيكون الصرف باثر رجعي من شهر كانون الثاني 2021 .واكد المفلح في تصريحات صحفية الى ان الوزارة وبعد التدقيق على الأسماء والطلبات ستقوم بالفرز للتأكد ممن يستحق الدعم وعليه سيتم ارسال رسائل بحال القبول او الرفض ويحق لاي مواطن مراجعة الوزارة للتأكد من المعلومات التي ارسلها بحال يحق له الحصول على الدعم ام لا .