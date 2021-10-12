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الثلاثاء، 12-10-2021 05:10 م

خبر سار للصيادلة وأطباء الأسنان

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الوكيل الإخباري -  وقعت نقابتا الصيادلة وأطباء الأسنان اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع الشركة المهنية وشركة التواتر، تستأجر بموجبها النقابتان مساحات في مجمع ابراج المهنية لغايات انشاء مراكز تدريبية لمنتسبيها.

ووقع الاتفاقية، رئيس مجلس إدارة الشركة المهنية، نقيب المهندسين المهندس أحمد الزعبي، والمهندس محمود السعودي ممثل شركة التواتر للإستثمارات والتطوير العقاري المالكة لمجمع (أبراج المهنية) في منطقة الجاردنز، ونقيب اطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي ونقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني.

وقال الدكتور القدومي، إن مجلس نقابة أطباء الأسنان يسعى لإقامة المركز التدريبي وتجهيزه بأحدث المعدات التقنية، لرفع الكفاءة المهنية لمنتسبيه ولغايات التأهيل المستمر، مؤكدا ان المجلس يسعى بشكل مستمر للتوسع بافتتاح مثل هذه المراكز التدريبية في المحافظات.

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من جهته، اوضح الدكتور الكيلاني، أن استمرار نهج التدريب والتطوير يعد هدفا من أهداف مجلس نقابة الصيادلة، مشيرا الى أنه تم اختيار الموقع لما يتميز به المجمع من موقع مميز وتوفر كامل الخدمات والمساحات الواسعة والمميزة فيه.

 

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