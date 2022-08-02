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الثلاثاء، 02-08-2022 11:49 ص

خبيرة دولية : الريادة الرقمية ينمو بسرعة 5 اضعاف القطاعات الاخرى

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الوكيل الاخباري- قالت الخبيرة الدولية في مجال الريادة الرقمية والابتكار الدكتورة مشيرة عنيزات، إن قطاع الريادة الرقمية والتمكين التكنولوجي، ينمو بسرعة 5 أضعاف القطاعات الأخرى، وله اثره الواضح بالتمكين الاقتصادي والتكنولوجي للمرأة.

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و أكدت سفيرة المنتدى الاقتصادي للمرأة 2021 ، والرئيس التنفيذي لمنظمة المحيط للتمكين التكنولوجي الدكتورة عنيزات، خلال محاضرة ألقتها مساء امس في الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة و الأبداع، بعنوان" الريادة الرقمية والتمكين التكنولوجي للمرأة، أهمية التوجه نحو الريادة الرقمية والتمكين التكنولوجي في الوقت الحالي .


و أشارت إلى أن الأزمات المتتالية التي مر بها العالم حتمت إعادة النظر في جميع القطاعات، ولا سيما التحول الرقمي لتجنب أي أزمات جديدة وانهيارات قد تلحق بجميع القطاعات .


وبينت أن ريادة الأعمال الرقمية ستتيح العديد من فرص العمل الجديدة، لذلك يجب أن يكون رواد الأعمال على دراية بهذه الفرص والاستعداد للابتكارات المستدامة المقبلة، ولاسيما أن الريادة الرقمية ستحدث تحولا كبيرا في الطريقة التي يدير بها رواد الأعمال الرقميون أنشطتهم وشركاتهم التجارية.


وعرضت لتطبيقات عملية لفهم نموذج الريادة الرقمية وكيفية الاستفادة منها وافضل الممارسات والوسائل لتشجيع المرأة على مواصلة العمل في مجال ريادة الأعمال.


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