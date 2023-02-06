خبير أردني في علم زلازل يشرح حيثيات الزلزال التركي المُدمر

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - شرح أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل في الجامعة الأردنية الدكتور نجيب أبو كركي حيثيات الزلزال المدمر الذي وقع فجر اليوم في تركيا وأجزاء من سوريا.

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وقال أبو كركي لـ " الوكيل الإخباري" ان الهزة الأولى الكبيرة والتي كانت بدرجة 7.8 على مقياس رختر، تبعها مئات الهزات الأخرى بمعدل 3-4 هزات كل دقيقة.



وأضاف أن أكبر الزلازل تتركز في إيران وتركيا والقوقاز وان هذه الزلازل ناتجة عن تصادم الصفيحة العربية وحركتها نحو الشمال مع الصفيحة الاورازية على امتداد مناطق التماس بين تلك الصفائح.



وأكد أبو كركي أنه قد تستمر الهزات الارتدادية بعد هكذا نشاط لأسابيع وأشهر قادمة.



على مستوى منطقتها، قال أن الصدع الأردني والصدع في تركيا مختلفين، منوها أنه لا يوجد علاقة واضحة بينهما، ومستبعدا أن يؤثر ما حدث بتركيا على الأردن والمنطقة.