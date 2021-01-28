خبير أردني يؤكد مأمونية المطاعيم ضد كورونا ويدعو لأخذها

الوكيل الاخباري - أكد أستاذ علم اكتشاف وتطوير الأدوية في الجامعة الأردنية الدكتور جهاد المليطي، أن المطاعيم هي الحل الأنجع لعلاج كوفيد-19، داعيا الى اخذ هذه المطاعيم وعدم الالتفات الى الشائعات غير العلمية.

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وقال في محاضرة القاها مساء امس الاربعاء ان هذه المطاعيم آمنه وفاعلة، وان الدراسات السريرية التي تمت بهذا الاطار هي دراسات تامة ووافية، وتم التدرج بعدد الاشخاص الذين تلقوا المطعوم .



واشار الى ان هناك 40 مليون شخص تلقوا لقاحات فايزر وموديرنا، وهناك فقط 20 حالة حساسية ظهرت بعد تلقي المطعوم.

المصدر - بترا



