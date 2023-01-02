خبير أردني يدعو الى حصاد 10% من الامطار للغايات الزراعية

الوكيل الإخباري - دعا خبير أردني في مجال الزراعة، إلى ضرورة حصاد 10 % من مياه الأمطار الهاطلة سنويا على المملكة ضمن خطة وطنية تضع مستلزماتها وزارة الري يتبعها خطة موازية لها لاستعمال هذه المياه زراعيا بالعقول والسواعد الأردنية.

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وقال نائب رئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع الدكتور سميح أبو بكر، إن زيادة عدد السكان بسبب اللجوء، تسبب بضغط ملحوظ وكبير على الموارد المختلفة، لا سيما المائية في الأردن، لافتا إلى أن تحقيق عملية الحصاد المائي من الأمطار لاستخدامها في المجال الزراعي قابل للتنفيذ بالإرادة والإصرار.



وأكد الدكتور على ضرورة تحويل معرفة البيانات والمعلومات إلى معرفة فعالة تحل المشاكل وتحقق التنمية المستدامة وتخلق الفرص الإنتاجية وبناء المشاريع التنموية.



وعرض مفهوم الأمن الغذائي وأهميته وطنيا وإقليميا ودوليا، مبينا أن الخروج الآمن للأردن من جائحة كورونا والإغلاقات المتكررة بسبب الوباء حينها، أثبت أن رؤية الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة كانت ناجحة في مواجهة التحديات الغذائية، حيث أصبحت المنتجات الأردنية من مواد غذائية وخضروات وفواكه خلال الجائحة، هي الأكثر رواجا على الرفوف الغذائية المحلية.