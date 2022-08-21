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الأحد، 21-08-2022 04:41 م

خبير أردني يوضح حول أعطال محركات السيارات الكهربائية

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد نقيب أصحاب المهن الميكانيكية والمتخصص في السيارات الكهربائية جميل أبو رحمة أن كلفة صيانة المحرك الكهربائي لسيارات الكهرباء أقل بكثير من كلفة صيانة محركات البنزين والهايبرد.اضافة اعلان


وقال أبو رحمة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأعطال التي تصيب المحرك الكهربائي قليلة وذلك لاختلاف تكنولوجيا التصنيع وتطورها، لافتا إلى أنه يتكون من ملفات تمنح السيارة العزم من خلال الكهرباء.

وأضاف أن هناك عمر افتراضي للمحرك الكهربائي كما باقي قطع الغيار في السيارات حسب الاستخدام، وأن النقابة لم تواجه أي أعطال كبيرة بأي من محركات السيارات الكهربائية.

وعن أبرز المشاكل التي تواجه المحركات الكهربائية أشار أبو رحمة إلى حدوث عطل في أحد الملفات إذا ما تسرب إليها الزيت أو حدوث خلل في المكثفات والمخدات والموبينات داخل المحرك.

ولفت إلى توفر أغلب قطع الغيار المتعلقة بالسيارات الكهربائية في الأردن وإلى قدرات المراكز الصيانة في التعامل مع جميع الأعطال بهذا المجال.

وبرزت تساؤلات عديدة خلال الفترة الماضية من أصحاب السيارات الكهربائية في الأردن حول أبرز الأعطال والمشاكل التي تواجه هذه المركبات، وذلك بعد ازدياد الطلب عليها بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات.

 




 

 


 

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