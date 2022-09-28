خبير أفاعي: المبيدات الحشرية لا تقتل الأفاعي والعقارب

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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أكد خبير الأفاعي الأردني ياسين الصقور أن الاعتقاد بقضاء المبيدات الحشرية على الأفاعي والعقارب هو اعتقاد خاطئ تماما.وقال الصقور لـ"الوكيل الإخباري"، إن رش المكان بالمبيد الحشري قد يسهم في تهييج العقارب ما يزيد انتشارها بالإضافة إلى أنه يمنح الأشخاص شعورا زائفا بالأمان وهنا يكمن الخطر.وأضاف أن الحل الوحيد للقضاء على الأفاعي السامة هو بقتلها فور رصدها أو ترك الأفاعي غير السامة تقتلها، لافتا إلى أن القتل الجائر للأفاعي غير السامة ساهم بالانتشار الكبير والكثيف للأفاعي السامة.وحذر الصقور من انتشار الأفاعي السامة صوب العاصمة عمّان بسبب التوسع العمراني نحو مناطق كانت ملاذا للأفاعي بالإضافة إلى القتل الجائر للأفاعي غير السامة.وبيّن أن الأفاعي غير السامة تعمل على تنظيف البيئة من الأفاعي السامة ومن القوارض والعقارب والحشرات، وفوائدها للبيئة أكبر من مضارها وهو ما يجب التنبه إليه والوعي حوله.يشار إلى وجود 7 أنواع من الأفاعي السامة في الأردن أشهرها أفعى الحراشف المنشارية وأفعى فلسطين وأفعى الخبيث الأسود وأفعى الصل معظمها تنشط خلال الليل وفي الصباح الباكر.