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السبت، 25-12-2021 12:54 م

خبير أوبئة :أوميكرون سيصبح المتحور السائد في المملكة

كورونا 4


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
توقع أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي أن متحور أوميكرون سيصبح المتحور السائد في المملكة .

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وأضاف بلعاوي اليوم السبت لـ " الوكيل الإخباري" أن متحور أوميكرون أكثر قدرة على الانتشار بـ ٦ مرات من متحور دلتا منوها أنه يوجد بعض الدراسات العالمية تشير إلى أنه سريع الانتشار أكثر ٧٠ مرة من دلتا.


وأوضح أن أوميكرون أكثر قدرة على تفادي المناعة الطبيعية أو تلك الحاصلة من اللقاحات بـ ٥ مرات مقارنة مع دلتا .


ويعتبر متحور دلتا هو المتحور السائد في المملكة في الوقت الحالي.


 




 

 


 

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